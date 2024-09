Polícia Civil realiza palestras educativas para alunos do Ensino Médio em Juti

Divulgação

Na manhã e tarde desta quinta-feira, 26/09, a Polícia Civil, representada pelo delegado Leandro Santiago e investigador Gilmar da Silva de Oliveira, lotados na Delegacia de Juti-MS, realizou palestras educativas para alunos do 6º ano matutino e vespertino do Ensino Médio da Escola 31 de Março.

Os encontros foram realizadas com o objetivo de conscientizar sobre os perigos e as consequências do uso de substâncias ilícitas, focando na prevenção ao uso de drogas, por meio de informações diretas e acessíveis aos jovens.

Durante as apresentações, foram abordados os efeitos negativos das drogas no corpo e na mente, o impacto no convívio social e familiar, além das implicações legais que envolvem o tráfico e o consumo. De acordo com o delegado Leandro, “a interação dos estudantes, com perguntas e reflexões, mostrou o impacto positivo das palestras, Por meio dessas ações, a Polícia Civil reafirma seu compromisso com a comunidade, demonstrando seu papel social na formação e educação dos jovens”, comentou.