Polícia Civil realiza palestras em escolas de Campo Grande

Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), realizou, duas palestras na Escola Estadual Professora Ada Teixeira dos Santos Pereira, sendo uma na tarde do dia 23 e outra na manhã desta quinta-feira, dia 24/10, com o tema “Bullying e Cyberbullying”.

As palestras foram destinadas aos alunos do Ensino Fundamental II, dos períodos matutino e vespertino. O objetivo da ação é instruir e conscientizar as crianças e os adolescentes acerca dos riscos dessas práticas, bem como evitar a incidência de atos infracionais futuros.

A iniciativa faz parte da operação desenvolvida pela DEAIJ, denominada “Mais consciência, menos violência” .