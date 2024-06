Polícia Civil recupera 20kg de carne que foram furtados de escola em Rio Brilhante

Casa onde produto foi encontradp

A equipe da Delegacia de Rio Brilhante, localizou na última sexta-feira, 21, cerca de 20 kg de carne que foram furtados de uma Escola da cidade, na madrugada do mesmo dia. Ao tomar conhecimento do fato, uma equipe se dirigiu até a escola e analisou as imagens das câmeras de segurança e constatou que um homem havia arrombado a porta da cozinha e levado diversos gêneros alimentícios, dentre eles um saco preto contendo a carne que seria utilizada para preparar a merenda das crianças.

Diante disso, a equipe policial iniciou trabalho investigativo e recebeu informação de que o autor do furto havia trocado a carne em uma “Boca de Fumo”, no Bairro Nery Lima. Chegando no local, as diversas pessoas que estavam na residência fugiram ao perceberem a presença dos policiais, dentre eles os responsáveis pela casa, porém, duas pessoas do sexo masculino acabaram sendo detidas e encaminhadas para a Delegacia.

O imóvel não possui muro e foi possível visualizar a carne ainda congelada em um tanque que fica do lado de fora. O autor do furto e os receptadores foram identificados e o caso segue em investigação.

Após os procedimentos legais, a carne foi restituída para os representantes da escola. A Polícia Civil reforça seu compromisso de servir e proteger a sociedade.