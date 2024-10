Polícia Civil recupera bombas de poço artesiano e quadros de energia furtados em Coxim

Peças recuperadas / Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Coxim, identificou o autor de um furto de bombas de poço artesiano e de placas solares no município, sendo recuperado até o momento quatro bombas, no valor de R$ 3,5 mil, cada. Além disso, após investigação detalhada, foram localizados também três quadros de distribuição de energia solar, que haviam sido furtados de um galpão pertencente a um empresário da cidade.

O caso teve início quando a vítima registrou um boletim de ocorrência, relatando a subtração de 46 placas solares de sua empresa. O crime ocorreu em um galpão localizado na BR 163.

O galpão foi encontrado com os cadeados intactos, levantando suspeitas sobre a possível participação de um ex-funcionário. Durante as investigações, a equipe da Polícia Civil obteve informações sobre um homem de 31 anos, ex-funcionário da vítima, que estaria vendendo placas solares em condições suspeitas.

Com a autorização da companheira do rapaz, a equipe adentrou a residência do suspeito, e encontrou as bombas d’água e os quadros de distribuição de energia solar. A investigação continua em andamento, com o objetivo de reunir mais elementos informativos e localizar o restante dos objetos subtraídos.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reforça a importância da colaboração da comunidade na denúncia de atividades suspeitas e reafirma seu compromisso com a segurança pública.