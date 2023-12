Polícia Civil recupera carreta roubada em Ivinhema

A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Ivinhema, recuperou uma carreta roubada na última quarta-feira, 20.

As diligências se iniciaram após o motorista da carreta procurar a delegacia, narrando que teria sido rendido por dois homens encapuzados, que, após anunciarem o assalto, obrigaram-no a dirigir a carreta até determinado local, próximo de Ivinhema, local onde a carreta teria sido subtraída e o motorista mantido em cárcere.

De posse dessas informações, os investigadores realizaram diligências ininterruptas até que no último domingo, 24, localizaram a carreta que havia sido roubada, no bairro Vitória, na cidade de Ivinhema. O veículo, avaliado em 800 mil reais, será entrega à vítima e as diligências seguem visando identificar a autoria do crime.

A Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do “Whatsaap” da SIG (67- 99208-9491), garantindo-se o sigilo dos denunciantes.