Polícia Civil recupera carro furtado na Capital e autua dois por receptação e adulteração

Neste domingo (20), por volta das 21h15, a equipe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos – DEFURV empreendeu uma série diligências visando localizar e recuperar o automóvel subtraído no dia 5 de setembro, em Campo Grande.

Através de informações coletadas e realização de entrevistas e pesquisas de dados, o veículo foi localizado em poder do receptador L. A. D. S. (43 anos), o qual havia adquirido o veículo do autor J. F. R. S. (48 anos), sendo que o automóvel ostentava sinal de identificação veicular adulterado, mediante o uso de placa falsa.

O veículo foi recuperado no bairro Indubrasil e será submetido a exame de identificação veicular. Os dois autores foram autuados pelo crime de receptação e adulteração de sinal veicular na modalidade transportar.

As investigações prosseguem para conclusão e encaminhamento ao Juízo Estadual.

Para denúncias sobre furtos e roubos de veículos, mensagem no (67) 99226-0062 (WhatsApp).

*As informações são do site da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul