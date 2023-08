Polícia Civil recupera celular furtado de Idoso em Maracaju

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Um idoso de 67 anos que teve seu aparelho celular subtraído enquanto realizava venda de doces e picolés no seu carrinho ambulante, no bairro Vila Margarida, em Maracaju, teve o aparelho recuperado pela Polícia Civil.

O suspeito teria se aproximado do carrinho da vítima e, aproveitando-se da ventania que ocorrera no dia, acabou por capturar o aparelho celular e sair correndo, tomando rumo ignorado.

Em posse de tais informações, as equipes de investigação do SIG iniciaram as diligências em busca da autora dos fatos.

Os policiais civis acabaram por encontrar a autora do furto, a qual acabou por confessar aos policiais que de fato teria furtado o celular do idoso, contudo, afirmou ainda que já teria entregado tal bem a uma terceira pessoa.

Então os policiais compareceram à residência de D.D.S.O e acabaram por encontrar o aparelho celular.

Os acusados foram conduzidos a Unidade de Polícia Civil para responderem pelos delitos de furto qualificado e receptação. O bem recuperado foi apreendido pelos policiais civis e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, local onde será entregue a seu legítimo proprietário.

A Polícia Civil de Maracaju reforça o canal de denúncias à comunidade, meio onde é garantido o sigilo absoluto do denunciante para informações de qualquer natureza: WhatsApp (67) 99663-3977 e (67) 99996-6706.