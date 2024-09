Polícia Civil recupera celulares furtados em Ivinhema

Celular recuperado / Divulgação

Nesta sexta-feira, 6 de setembro, a Polícia Civil de Ivinhema recuperou dois celulares que haviam sido furtados no ano passado. As investigações, conduzidas pela Seção de Investigações Gerais (SIG), levaram à localização dos aparelhos.

O primeiro celular foi roubado na área central da cidade durante uma feira tradicional, enquanto o segundo foi furtado de uma residência. Após registrar os boletins de ocorrência, a polícia iniciou uma investigação que resultou na localização dos aparelhos.

O primeiro celular foi encontrado em uma casa no bairro Vitória, em Ivinhema, com uma mulher de 25 anos, que agora enfrenta acusação de receptação. O segundo aparelho foi localizado em Curitiba/PR, onde estava com uma mulher de 48 anos, também acusada de receptação.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no furto e na transferência do celular para outro estado. Denúncias podem ser feitas para a Delegacia de Ivinhema pelo telefone (67) 99208-9491.