Polícia Civil recupera dois aparelhos celulares furtados em Ivinhema

Delegacia de Ivinhema / Divulgação

Policiais civis da Seção de Investigações Gerais-SIG de Ivinhema recuperaram dois aparelhos celulares furtados e identificaram os receptadores e o suposto autor do furto.

No final de novembro, uma pessoa até então desconhecida, teria entrado na residência da vítima e subtraído os aparelhos celulares.

Desde então, investigadores da SIG realizavam diligências visando recuperar os objetos, bem como identificar a autoria do furto.

Na manhã de hoje (8), após uma série de diligências, agentes da SIG recuperaram os objetos, bem como indiciaram duas pessoas que estavam com os celulares pelo crime de receptação. Além disso, o suspeito do furto também foi identificado e será responsabilizado criminalmente.

Os aparelhos celulares foram apreendidos e entregues à vítima.

A Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do “Whatsaap” da SIG (67- 99208-9491), garantindo-se o sigilo dos denunciantes.