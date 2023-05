Polícia Civil recupera em Ponta Porã carro roubado em São Paulo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Ponta Porã-MS, apreendeu na quinta-feira, 25, um carro, com restrição criminal de São Paulo. A pessoa que estava com o veículo foi localizada e encaminhada para a delegacia para esclarecimentos.

Segundo apurado, a DAM recebeu solicitação da 9ª DP de Osasco/SP para levantamento e averiguação de informação de que veículo objeto de estelionato registrado em Osasco/SP estaria em Ponta Porã/MS. Seguindo a determinação da delegada titular da DAM-Ponta Porã, uma equipe policial da unidade policial realizou diligências para averiguar as informações recebidas.

Durante as investigações, o veículo em questão, um Chevrolet Cruze, de cor branca, foi localizado estacionado na Rua Jorge Pereira dos Santos, no bairro Parque dos Ipes II. Ao analisar as imagens de segurança de imóveis próximos, foi possível identificar um homem que conduziu o carro, por volta das 9h30 da manhã de ontem, estacionando-o no local onde foi encontrado.

Por volta das 12h50min, o suspeito chegou no local e afirmou ser o proprietário do automóvel em questão, alegando tê-lo adquirido há aproximadamente quatro meses, por R$ 11 mil, através de um anúncio em uma rede social.



Diante dos fatos expostos, o homem foi encaminhado junto com o Chevrolet Cruze, para a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã/MS. Ele irá responder por receptação culposa. As investigações continuam no intuito de esclarecer todos os fatos.