Polícia Civil recupera gado furtado avaliado em R$ 400 mil

Gado devolvido à vítima / Divulgação

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira, 22, a recuperação de 126 cabeças de gado após furto em Rio Verde de Mato Grosso. O gado estaria em lote de leilão em Campo Grande.

No dia 13 de novembro, a equipe da Deleagro (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Abigeato) recebeu informações de que um lote de 19 vacas e 8 bezerros proveniente de furto estaria sendo comercializado em um leilão em Campo Grande. Os policiais se deslocaram ao local, onde visualizaram as reses com marcas antigas da vítima e marcas recentes da propriedade que havia enviado o gado.

Este lote foi apreendido e devolvido à vítima. Na sequência das investigações, com apoio da IAGRO, os policiais se deslocaram à propriedade onde o gado havia sido remarcado, em Rio Verde de Mato Grosso, e realizaram a contagem total do rebanho, sendo possível identificar mais 92 cabeças de gado já remarcadas de forma irregular (pertencentes a vizinhos), bem como 7 animais sem qualquer identificação de propriedade, sem marcas ou divisas.

O único funcionário da propriedade foi interrogado e indiciado, confessando ter remarcado todas as reses encontradas, alegando que agiu dessa forma pois havia “perdido” algumas reses e não queria apresentar inconsistências na contabilidade do gado para seu patrão.

As investigações prosseguem a fim de identificar demais envolvidos ou beneficiários das subtrações. O gado recuperado e devolvido às vítimas está avaliado em aproximadamente R$400 mil.