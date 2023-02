Polícia Civil recupera gado roubado em propriedade rural de Cassilândia

Gado sendo retirado de fazenda de Goiás / Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil recuperou no último sábado, 18/02, 65 cabeças de gado, que foram roubadas de uma propriedade rural no município de Cassilândia-MS. Os bovinos estão avaliados em cerca de R$ 300 mil.

A recuperação dos animais foi feita por equipes da Deleagro (Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato), com apoio da Delegacia de Cassilândia, Polícia Militar e Polícia Militar Ambiental.

O rebanho estava em uma propriedade rural no município de Rio Verde-GO, distante 280 Km do local do roubo.