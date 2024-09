Polícia Civil recupera motocicleta furtada em Aquidauana

Motocicleta foi retirada do local e devolvida ao seu proprietário / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 25, a Polícia Civil de Aquidauana uma motocicleta furtada, após uma denúncia anônima. O veículo, uma Honda CG 125 Fan de cor preta, havia sido levado do estacionamento em frente à casa do proprietário, que já havia registrado um boletim de ocorrência ao perceber o furto.

A denúncia apontou a localização da motocicleta escondida em um matagal no Bairro Vila, próximo à Rodovia MS-450. Imediatamente, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) se deslocou ao local e confirmou que se tratava do veículo roubado. Após a perícia papiloscópica, a motocicleta foi retirada do local e devolvida ao seu proprietário.

As investigações seguem em andamento na tentativa de identificar o autor do crime.