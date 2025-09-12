Polícia Civil recupera seis veículos adulterados em Campo Grande

As investigações seguem em andamento para localizar os demais veículos vendidos / PCMS

A investigação teve início em fevereiro de 2025, após a apreensão de uma motocicleta Yamaha/Factor preta, com sinais de adulteração no chassi e no bloco do motor. A partir desse caso, a DEFURV passou a investigar um grupo suspeito de furtar ou receptar veículos, adulterar sinais identificadores e revender os produtos no Facebook Marketplace, apresentando-os como veículos com apenas débitos administrativos, conhecidos popularmente como "bob".

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos), deflagrou, nos últimos sete dias, uma operação para recuperar veículos adulterados vendidos por uma associação criminosa. Até o momento, cinco motocicletas e um carro foram localizados.

Durante a apuração, 23 compradores foram identificados como possíveis alvos que teriam adquirido os veículos adulterados. Só na última semana, além dos seis veículos recuperados, foram localizadas partes de uma sétima motocicleta, já desmontada.

As investigações seguem em andamento para localizar os demais veículos vendidos pela associação criminosa e que sejam produtos de crime.

A Polícia Civil solicita o apoio da população. Denúncias sobre furtos e roubos de veículos podem ser feitas via WhatsApp, pelo número: (67) 99226-0062.

