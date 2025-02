Polícia conclui que morte indígena foi causada por imprudência na MS-384

Delegacia de Antônio João / Divulgação

A Delegacia de Polícia Civil de Antônio João comunica a conclusão das investigações referentes ao acidente de trânsito ocorrido na madrugada do dia 22 de setembro de 2024, na Rodovia MS-384, KM 37, que resultou na morte de um indígena de 25 anos.

De acordo com os depoimentos colhidos e os laudos periciais, o acidente foi causado por imprudência do condutor, o qual pilotava uma motocicleta em alta velocidade, sob efeito de álcool, sem capacete e com o veículo em más condições. A moto transportava três pessoas no momento do sinistro, incluindo a vítima fatal e dois acompanhantes, também moradores da comunidade indígena local, que também estavam embriagados.

Ainda conforme a Polícia Civil, testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle da motocicleta, que não possuía iluminação adequada, ocasionando a queda. O laudo necroscópico confirmou que a causa da morte foi traumatismo craniano grave, compatível com a queda. O exame do local do acidente não identificou marcas de frenagem ou vestígios de outro veículo envolvido, descartando a hipótese de colisão com terceiros.

A investigação concluiu que o acidente foi resultado da combinação de fatores como o excesso de velocidade, a embriaguez do condutor, a falta de equipamentos de segurança e a sobrecarga da motocicleta. Não há indícios de participação de terceiros ou necessidade de novas diligências por parte da equipe policial.

Com a conclusão desta investigação, ressaltamos que quaisquer vinculações do presente caso com o conflito agrário ocorrido na região no mesmo período não condiz com a realidade.

A Delegacia de Polícia de Antônio João reforça a importância da conscientização sobre os riscos da combinação de álcool e direção, bem como do uso de equipamentos de segurança e do respeito às normas de trânsito, a fim de evitar tragédias como esta.