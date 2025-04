Polícia concluiu que jovem foi morto após confusão em Porto Geral de Corumbá

Crime aconteceu na região de Porto Geral / PCMS

A 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá concluiu a investigação que apurou o homicídio ocorrido na madrugada do dia 19 de abril, na região do Porto Geral, e que vitimou Luiz Gabriel Carvalho Teixeira, de 19 anos.

Conforme a Polícia Civil, a vítima teria se dirigido ao local após sair de uma festa denominada “Rolex”, que acontecia na cidade. Em possível estado de embriaguez e portando uma arma de fogo, a vítima passou a intimidar pessoas que se encontravam no local, inclusive realizando disparos para o alto.

Em determinado momento, os presentes conseguiram desarmar Luiz., retirando as munições do revólver. Contudo, acreditando que a situação havia sido contornada, decidiram devolver a arma à vítima. Pouco tempo depois, o jovem retornou ao local e retomou as ameaças, motivando a dispersão dos presentes.

Momentos mais tarde, indivíduos que haviam deixado o local retornaram ao Porto Geral para buscar uma sandália esquecida. Ao se depararem novamente com a vítima, esta teria efetuado novo disparo de arma de fogo, ocasião em que um dos indivíduos reagiu, atirando contra Luiz, que foi atingido e veio a óbito pouco tempo depois.

Inicialmente houve a suspeita de que o crime teria sido cometido por jovens que estavam no local. No entanto, após oitiva de testemunhas, a Polícia Civil identificou que o autor dos disparos foi outro indivíduo, que não conhecia a vítima e não fazia parte do grupo anteriormente mencionado.

Após ser identificado através das investigações e da identificação de testemunhas que estavam com o autor, o homem, de 31 anos, se apresentou aos policiais, acompanhado de advogado, foi interrogado e entregou a arma utilizada na ação. Alegou legítima defesa, sustentando que a vítima havia atirado em sua direção no momento em que retornavam para buscar o objeto perdido.

Com a autoria identificada e os elementos colhidos ao longo da investigação, o inquérito será finalizado e encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!