Polícia continua investigação de assasinato de jovem no bairro Cristo Rei

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu / (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil informou nesta sexta-feira, 31, que as investigações sobre o assassinato de Willian Ferreira dos Santos, de 28 anos, no bairro Cristo Rei, em Anastácio, no dia 25 deste mês.

A delegada Karolina Souza Pereira, da Delegacia de Anastácio informou ao O Pantaneiro que não descartam nenhuma linha de investigação. Segundo ela, Willian não possuía envolvimento com ilícitos.

Crime

A vítima voltava da casa do sogro quando passava por uma rotatória de acesso ao bairro e, segundo informações da viúva, um homem saiu dos arbustos e disparou várias vezes contra o marido. Ela não foi atingida e informou não conhecer a pessoa responsável pelos disparos, que fugiu em um automóvel de cor preta.

Segundo a polícia, a mulher foi encontrada em estado de choque ao lado do corpo. De acordo com populares, Willian era conhecido por ser trabalhador e responsável. Ele não tinha passagens pela polícia e há a suspeita de que tenha sido morto por engano.

O crime gerou comoção em Aquidauana e região.