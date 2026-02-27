Acessibilidade

06 de MarÃ§o de 2026 • 11:38

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
PolÃ­cia

PolÃ­cia cumpre dois mandados de prisÃ£o em Jardim e regiÃ£o

As ordens judiciais sÃ£o relacionadas a condenaÃ§Ãµes por trÃ¡fico de drogas e descumprimento de medidas impostas pela JustiÃ§a

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 06/03/2026 Ã s 09:59

Atualizado em 06/03/2026 Ã s 10:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

DivulgaÃ§Ã£o/ PolÃ­cia Civil

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim cumpriu dois mandados de prisão nesta quinta-feira, durante diligências realizadas na região. As ordens judiciais são relacionadas a condenações por tráfico de drogas e descumprimento de medidas impostas pela Justiça.

Um dos mandados foi cumprido contra um homem de 39 anos, em atendimento a ordem expedida pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior. A determinação judicial refere-se à regressão cautelar de regime, após o condenado descumprir medidas cautelares estabelecidas durante o uso de tornozeleira eletrônica.

Ele possui pena fixada em 2 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e deverá cumprir o restante da condenação em regime inicial fechado.

Já o segundo mandado foi cumprido contra um homem de 23 anos, que era considerado foragido desde dezembro de 2025, quando deixou de cumprir pena em estabelecimento penal no regime semiaberto em Campo Grande.

Após diligências investigativas, os policiais localizaram o suspeito residindo no município de Guia Lopes da Laguna, onde foi capturado.

De acordo com a polícia, ele deverá retornar ao estabelecimento penal adequado para cumprir o restante da pena de 5 anos de reclusão, também imposta pelo crime de tráfico de drogas.

Leia TambÃ©m

â€¢ Em Jardim, MPMS participa de reuniÃ£o que define aÃ§Ãµes preventivas e cronograma do Carnaval 2026

â€¢ MPMS apresenta Projeto Acolhida Ã s cidades de Jardim e Guia Lopes da Laguna

â€¢ CorumbÃ¡ lanÃ§a oficialmente Carnaval 2026 nesta sexta no Jardim da IndependÃªncia

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

TrÃ¢nsito

ColisÃ£o entre carro e motocicleta deixa trÃªs feridos em CorumbÃ¡

Perigo

VeÃ­culo Ã© destruÃ­do por incÃªndio em LadÃ¡rio

OcorrÃªncia

PolÃ­cia apreende cerca de 2 toneladas de maconha na zona rural de Terenos

Getam aprende armas e efetua prisÃ£o durante operaÃ§Ã£o em Miranda

OperaÃ§Ã£o do CAF garante R$ 40 milhÃµes em investimentos para CorumbÃ¡

Governo realiza operaÃ§Ã£o com foco no turismo na Serra da Bodoquena

PolÃ­cia

OperaÃ§Ã£o conjunta apreende cerca de 500 quilos de pasta

Publicidade

PolÃ­cia

PM Rural apreende carga de contrabando em Lagunita

ÃšLTIMAS

Direitos

LicenÃ§a-paternidade de atÃ© 20 dias Ã© aprovada no Senado

Texto prevÃª benefÃ­cio de forma gradual, iniciando com 10 dias

Oportunidade

Aquidauana oferece 15 vagas de emprego nesta quinta-feira

As oportunidades abrangem vagas locais, regionais e tambÃ©m destinadas a pessoas com deficiÃªncia (PcD)

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo