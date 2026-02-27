DivulgaÃ§Ã£o/ PolÃ­cia Civil

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim cumpriu dois mandados de prisão nesta quinta-feira, durante diligências realizadas na região. As ordens judiciais são relacionadas a condenações por tráfico de drogas e descumprimento de medidas impostas pela Justiça.



Um dos mandados foi cumprido contra um homem de 39 anos, em atendimento a ordem expedida pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior. A determinação judicial refere-se à regressão cautelar de regime, após o condenado descumprir medidas cautelares estabelecidas durante o uso de tornozeleira eletrônica.



Ele possui pena fixada em 2 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e deverá cumprir o restante da condenação em regime inicial fechado.



Já o segundo mandado foi cumprido contra um homem de 23 anos, que era considerado foragido desde dezembro de 2025, quando deixou de cumprir pena em estabelecimento penal no regime semiaberto em Campo Grande.



Após diligências investigativas, os policiais localizaram o suspeito residindo no município de Guia Lopes da Laguna, onde foi capturado.



De acordo com a polícia, ele deverá retornar ao estabelecimento penal adequado para cumprir o restante da pena de 5 anos de reclusão, também imposta pelo crime de tráfico de drogas.