Polícia cumpre mandado contra suspeito de envenenar a própria esposa em Coxim

Polícia cumpriu mandado de busca e apreensão / PCMS

A Polícia Civil de Coxim cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem suspeito de envenenar a própria esposa. A vítima ingeriu a comida, passou mal e ficou 18 dias internada.

A investigação de feminicídio tentado ocorreu na área central do município. A investigação marca o início da campanha “Agosto Lilás”, mês de combate e prevenção à violência doméstica.

A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Coxim-MS, realizou o trabalho em conjunto com a URPI (Unidade Regional de Perícia e Identificação).

A mulher ficou em coma, sendo que os médicos indicaram a possibilidade dela ter sido envenenada. O alimento foi encaminhado para análise pericial que identificou a presença de carbofurano, um fungicida extremamente tóxico.

Com isso, foi representado por mandado de busca e apreensão para identificação de eventual substância com tal componente na residência onde a comida foi preparada. A equipe da perícia colaborou com a realização das buscas e algumas substâncias foram apreendidas para análise.