Polícia cumpre mandado de busca e prisão de chefe de organização criminosa

O chefe de uma organização criminosa com atuação no Estado da Bahia, acabou preso pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

A prisão foi feita por equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e Delegacia de Bonito, por meio de trabalho conjunto com a Delegacia Regional de Eunápolis/BA.

Contra ele havia três mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas.

A captura do indivíduo foi feita em uma chácara de alto padrão, localizada na cidade de Bonito, onde ele estava escondido.

Com ele foi encontrado um documento falso, motivo pelo qual ele também irá responder por falsificação de documento público.