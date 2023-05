Polícia cumpre mandados de prisão em dois presídios estaduais de MS

Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Ivinhema, deu cumprimento, nesta quarta-feira, 03, a mandados de prisão em dois presídios estaduais de Mato Grosso do Sul. Um dos presos é apontado como responsável por comandar , de dentro da cadeia, o tráfico de drogas na cidade de Ivinhema-MS.

Os mandados de prisão preventiva de E.O.D. e E.S.M., respectivamente, de 27 anos e 21 anos, foram cumpridos em um presídio de Dourados e no presídio de Ivinhema. Os indivíduos são investigados pelo tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

As investigações se iniciaram no dia 13.04.2023, após a prisão em flagrante de uma mulher de 19 anos. Na oportunidade, a suspeita foi presa em flagrante na posse de 2,5kg de maconha, 160g de cocaína, além de duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver.

Com o avançar das investigações, auferiu-se que a mulher estaria associada a outros dois indivíduos de forma estável, permanente e com divisão de tarefas, destinada ao tráfico de drogas no município. Foi apurado que a mulher tinha como função o armazenamento da droga e arma de fogo para o grupo criminoso, ao passo que um segundo indivíduo, seria responsável pela venda direta da droga – o qual também foi preso em flagrante no curso das investigações por tráfico de drogas.

Apurou-se ainda que todo o esquema criminoso era comandado por um indivíduo que estaria preso na cidade de Dourados. De posse dessas informações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos envolvidos, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário Local. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e posse de arma de fogo.