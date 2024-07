Polícia de Jardim identifica e prende autor de furto e receptador em menos de 24h

Divulgação

Em uma operação eficaz e rápida, a Polícia Civil de Jardim conseguiu identificar e prender os responsáveis por um crime de furto ocorrido em uma casa de carnes.



Conforme divulgado pelo órgão, a ação, que aconteceu nesta quarta-feira (3), resultou na recuperação integral dos bens furtados e na prisão em flagrante do autor do furto e do receptador, além do fechamento de uma "boca de fumo" na cidade.



Menos de 24h após a comunicação do crime, a Delegacia de Polícia Civil de Jardim iniciou uma investigação que levou à localização e prisão em flagrante do autor do furto em uma boca de fumo administrada pelo seu padrasto. No local, foram apreendidos 11,6 gramas de crack e R$ 536,00 em dinheiro, montante este que o segundo indivíduo confessou ser proveniente da venda de substâncias ilícitas.



Além das prisões relacionadas ao furto e ao tráfico de drogas, a equipe policial conseguiu localizar todos os itens furtados. Os bens foram encontrados em um estabelecimento comercial, o que também resultou na prisão em flagrante do receptador.



O delegado responsável pela investigação, Lucas Taglialegna, destacou a eficiência da operação.



"Esta operação reafirma o compromisso da Delegacia de Polícia Civil de Jardim com a segurança pública e a Justiça, demonstrando a eficácia das investigações e o empenho em resolver rapidamente os crimes que afetam a comunidade".