Polícia de MS alerta sobre golpe da falsa vaga de trabalho

Nos últimos dias, uma onda de expectativa tomou conta da comunidade local com a notícia de que uma empresa de renome (Construtora Odebrecht) estaria abrindo vagas para novos colaboradores, o que despertou bastante curiosidade daqueles que procuram por emprego. Só que, após checagem em sistema policial, verificou-se que se trata do golpe da falsa vaga de trabalho, com a Construtora Odebrecht como a falsa empresa envolvida.



O golpe segue um padrão bem definido: os criminosos, utilizando-se do prestígio e renome da empresa e com o único objetivo de extorquir, passam a anunciar vagas fictícias pela cidade e, ao conseguir contato com aqueles que, de boa-fé, buscam pela oportunidade, exigem o depósito de dinheiro via PIX como “taxa de inscrição” ou “matrícula” em cursos específicos, informando, ainda, que, após o pagamento, deve-se aguardar a chegada do suposto “representante” da empresa para conduzir as entrevistas, que, na realidade, nunca ocorrem.



Verificou-se que não é a primeira vez que denúncias envolvendo a mesma pessoa e o mesmo número de telefone eram registradas no estado. Portanto, alerta-se a população para que fique atenta e denuncie imediatamente qualquer suspeita de atividade criminosa. Além disso, ressalta-se a importância de verificar a veracidade das informações antes de realizar qualquer transação financeira ou compartilhar dados pessoais.



Em tempos de busca por oportunidades de trabalho, é crucial estar vigilante e proteger-se de golpes como este, que visam explorar a boa-fé e a necessidade das pessoas.