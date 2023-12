Polícia deflagra operação contra tráfico de drogas e prende quatro pessoas em Rio Brilhante

Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Rio Brilhante, deflagrou uma operação, nesta terça-feira, 19, de combate ao tráfico de drogas na região da Vila Fátima, no município de Rio Brilhante-MS. A ação contou com o apoio das Delegacias de Maracaju e de Nova Alvorada do Sul.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão foram apreendidas duas armas de fogo de calibre .38, munições de calibre .38, .9mm e .22, porções de maconha, cocaína e crack, balança de precisão, além de mais de R$ 13 mil, em espécie. A operação resultou ainda na prisão em flagrante de quatro pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Foi dado cumprimento também a um mandado de prisão expedido contra um homem investigado pelo delito de tráfico de drogas.