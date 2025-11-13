Acessibilidade

13 de Novembro de 2025 • 17:25

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Polícia desarticula esquema de aliciamento de adolescentes em MS

Investigações revelam uso de aplicativos de mensagem e promessas de dinheiro e presentes

Redação

Publicado em 13/11/2025 às 14:11

Atualizado em 13/11/2025 às 14:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Operação nesta quinta-feira / PCMS

A Polícia Civil desvendou um esquema criminoso de aliciamento de adolescentes que usava aplicativos de mensagem para recrutar meninas entre 14 e 16 anos. A operação resultou no cumprimento de um mandado de prisão e três de busca e apreensão, revelando a atuação de uma rede organizada voltada à exploração sexual mediante pagamento em dinheiro, transferência via PIX e entrega de celulares e outros benefícios.

As investigações, conduzidas pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), tiveram início após denúncias e se estenderam por várias semanas. Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares que continham registros de conversas e uma espécie de agenda, utilizada pelos suspeitos para marcar encontros com as vítimas. O material confirmou a existência de um sistema estruturado para o aliciamento e exploração.

Um empresário foi preso temporariamente, suspeito de integrar a rede. Também foi cumprido mandado na residência de uma adolescente investigada por atuar como intermediária, sendo responsável por aproximar as vítimas dos exploradores.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo mantinha um padrão de abordagem, oferecendo promessas de ganhos fáceis e presentes de alto valor como forma de atrair as adolescentes. A promessa de um celular novo era uma das estratégias mais recorrentes.

As investigações indicam que o esquema operava com alto grau de organização, tratando a exploração das vítimas como uma atividade comercial. O grupo usava códigos e termos específicos para se referir aos encontros, o que demonstra a estrutura criminosa da rede.

A Polícia Civil agora concentra esforços em identificar os financiadores e consumidores do esquema. Mais de cinco adolescentes já foram reconhecidas como vítimas, e a expectativa é de que esse número aumente conforme o avanço das investigações.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PRF apreende mais de 440 quilos de drogas em caminhão na BR-262 de Miranda

Polícia

Suspeito de homicídio em Miranda é preso em menos de 24 horas

Polícia

PRF apreende 107 quilos de maconha após perseguição na BR-262 em MS

Motorista fugiu e abandonou carro com drogas em Água Clara nesta segunda

Polícia

Polícia Civil apreende mais de 9 quilos de drogas em fiscalização na MS

Publicidade

Polícia

Homem é preso em Aquidauana por descumprir regras do regime aberto

ÚLTIMAS

Evento

Feira da Estação é cancelada devido à previsão chuva em Aquidauana

Evento seria realizado nesta quinta-feira (13), mas nova data será divulgada

Clima

Aquidauana escapa de temporal e tem previsão de chuva nesta quinta-feira

O Inmet havia incluído Aquidauana no mesmo alerta de tempestade emitido para Campo Grande

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo