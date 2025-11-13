Polícia desarticula esquema de aliciamento de adolescentes em MS

Investigações revelam uso de aplicativos de mensagem e promessas de dinheiro e presentes
Operação nesta quinta-feira / PCMS
A Polícia Civil desvendou um esquema criminoso de aliciamento de adolescentes que usava aplicativos de mensagem para recrutar meninas entre 14 e 16 anos. A operação resultou no cumprimento de um mandado de prisão e três de busca e apreensão, revelando a atuação de uma rede organizada voltada à exploração sexual mediante pagamento em dinheiro, transferência via PIX e entrega de celulares e outros benefícios.
As investigações, conduzidas pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), tiveram início após denúncias e se estenderam por várias semanas. Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares que continham registros de conversas e uma espécie de agenda, utilizada pelos suspeitos para marcar encontros com as vítimas. O material confirmou a existência de um sistema estruturado para o aliciamento e exploração.
Um empresário foi preso temporariamente, suspeito de integrar a rede. Também foi cumprido mandado na residência de uma adolescente investigada por atuar como intermediária, sendo responsável por aproximar as vítimas dos exploradores.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo mantinha um padrão de abordagem, oferecendo promessas de ganhos fáceis e presentes de alto valor como forma de atrair as adolescentes. A promessa de um celular novo era uma das estratégias mais recorrentes.
As investigações indicam que o esquema operava com alto grau de organização, tratando a exploração das vítimas como uma atividade comercial. O grupo usava códigos e termos específicos para se referir aos encontros, o que demonstra a estrutura criminosa da rede.
A Polícia Civil agora concentra esforços em identificar os financiadores e consumidores do esquema. Mais de cinco adolescentes já foram reconhecidas como vítimas, e a expectativa é de que esse número aumente conforme o avanço das investigações.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Motorista fugiu e abandonou carro com drogas em Água Clara nesta segunda
Evento
Evento seria realizado nesta quinta-feira (13), mas nova data será divulgada
Clima
O Inmet havia incluído Aquidauana no mesmo alerta de tempestade emitido para Campo Grande
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS