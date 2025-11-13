Polícia desarticula esquema de aliciamento de adolescentes em MS

Operação nesta quinta-feira / PCMS

A Polícia Civil desvendou um esquema criminoso de aliciamento de adolescentes que usava aplicativos de mensagem para recrutar meninas entre 14 e 16 anos. A operação resultou no cumprimento de um mandado de prisão e três de busca e apreensão, revelando a atuação de uma rede organizada voltada à exploração sexual mediante pagamento em dinheiro, transferência via PIX e entrega de celulares e outros benefícios.

As investigações, conduzidas pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), tiveram início após denúncias e se estenderam por várias semanas. Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares que continham registros de conversas e uma espécie de agenda, utilizada pelos suspeitos para marcar encontros com as vítimas. O material confirmou a existência de um sistema estruturado para o aliciamento e exploração.

Um empresário foi preso temporariamente, suspeito de integrar a rede. Também foi cumprido mandado na residência de uma adolescente investigada por atuar como intermediária, sendo responsável por aproximar as vítimas dos exploradores.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo mantinha um padrão de abordagem, oferecendo promessas de ganhos fáceis e presentes de alto valor como forma de atrair as adolescentes. A promessa de um celular novo era uma das estratégias mais recorrentes.

As investigações indicam que o esquema operava com alto grau de organização, tratando a exploração das vítimas como uma atividade comercial. O grupo usava códigos e termos específicos para se referir aos encontros, o que demonstra a estrutura criminosa da rede.

A Polícia Civil agora concentra esforços em identificar os financiadores e consumidores do esquema. Mais de cinco adolescentes já foram reconhecidas como vítimas, e a expectativa é de que esse número aumente conforme o avanço das investigações.

