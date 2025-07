Polícia desarticula ponto de tráfico e detém quatro pessoas em Aquidauana

Droga apreendida pela PM / Divulgação

Um ponto de tráfico de drogas foi desarticulado pela Polícia Militar na tarde do último sábado, 28 de junho, no bairro Jardim Aeroporto, em Aquidauana. A ação foi conduzida pelo 7º BPM e resultou na apreensão de drogas, dinheiro e materiais utilizados no preparo dos entorpecentes.

Quatro pessoas foram detidas, entre elas uma adolescente de 16 anos. Durante a operação, os policiais apreenderam 66,9 gramas de substância análoga à maconha, 2 gramas de pasta base de cocaína, R$ 1.262,00 em dinheiro, celulares e diversos utensílios usados no fracionamento da droga.