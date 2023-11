Polícia descobre plano de fuga em massa de membros do PCC

Monitoramento da Polícia Civil

Plano de fuga em massa de presos faccionados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) foi descoberto na Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã. Neste domingo (12), o Ministério da Justiça determinou uma inspeção na unidade.

Conforme noticiado pelo Campo Grande News, relatórios do serviço de inteligência apontaram, com evidências videográficas, mudanças recentes na infraestrutura do pavilhão A, que sugere uma fuga. Por conta do risco, agentes da segurança paraguaia vistoriam estrutura das celas e pertences dos detentos.

O procedimento segue chefiado pelo diretor dos estabelecimentos penitenciários, coronel Ruben Peña.

Existem vários registros de fuga na Penitenciária Regional de Pedro Juan. O mais relevante foi no dia 19 de janeiro de 2020, quando 79 presos escaparam por um túnel. Em sua maior parte, faccionados ao PCC. Naquela época, a então ministra da Justiça paraguaia, Cecilia Pérez, já havia declarado que as autoridades detectaram um plano de fuga.