Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 20:11

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Polícia diz que mãe de bebê agiu em desespero e nega abandono em Aquidauana

Bebê foi dado à luz por adolescente de 16 anos dentro da própria casa

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 16:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caso investigado pela Polícia Civil de Aquidauana / PCMS

Investigação da Polícia Civil de Aquidauana aponta que o caso do recém-nascido encontrado no último domingo, 7, no bairro Nova Aquidauana, não se trata de abandono de incapaz, como divulgado inicialmente.

De acordo com a polícia, a mãe do bebê é uma adolescente de 16 anos, moradora da residência onde a criança foi localizada. Ela relatou à polícia que não sabia da gravidez e entrou em trabalho de parto sozinha, no banheiro de casa, enquanto a mãe estava fora, visitando parentes.

Leia Também

• Recém-nascido é encontro em caixa de frutas de casa em Aquidauana

Segundo depoimento, após o parto, desorientada e com medo da reação da família, a jovem tomou banho com o bebê e o colocou nos fundos da casa. Logo depois, contou à mãe que havia encontrado um recém-nascido abandonado.

A adolescente afirmou que não teve intenção de abandonar o filho, mas que agiu por impulso, em estado de choque. Ela demonstrou arrependimento durante o depoimento.

O bebê foi socorrido imediatamente, está hospitalizado e fora de perigo, recebendo cuidados médicos.

O caso segue sob investigação. A Polícia Civil está ouvindo testemunhas e realizando os procedimentos legais para o completo esclarecimento dos fatos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Motociclista morre após acidente que deixou filha ferida em Jardim

Policial

PF deflagra operação contra fraudes em benefícios do INSS em Campo Grande

Polícia

Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso em Camapuã

PF prende homem em operação contra abuso sexual infantojuvenil em Corumbá

Padrasto e mãe de adolescente são presos por abuso sexual em MS

Homem é preso em flagrante com material de abuso sexual infantil em Rio Brilhante

Educação

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

Publicidade

Polícia

Polícia Civil pende homem por importunação sexual a sobrinha em Bodoquena

ÚLTIMAS

Serviços

Casos de pedofilia na Capital reacendem debate sobre proteção infantil

Juíza Katy Braun fala sobre prevenção, punição e falta de tratamento na rede pública

Educação

Prefeitura de Jardim divulga cardápio escolar de setembro

Alimentação saudável é garantida aos alunos da Rede Municipal de Ensino

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo