Polícia diz que mãe de bebê agiu em desespero e nega abandono em Aquidauana

Caso investigado pela Polícia Civil de Aquidauana / PCMS

De acordo com a polícia, a mãe do bebê é uma adolescente de 16 anos, moradora da residência onde a criança foi localizada. Ela relatou à polícia que não sabia da gravidez e entrou em trabalho de parto sozinha, no banheiro de casa, enquanto a mãe estava fora, visitando parentes.

Investigação da Polícia Civil de Aquidauana aponta que o caso do recém-nascido encontrado no último domingo, 7, no bairro Nova Aquidauana, não se trata de abandono de incapaz, como divulgado inicialmente.

Segundo depoimento, após o parto, desorientada e com medo da reação da família, a jovem tomou banho com o bebê e o colocou nos fundos da casa. Logo depois, contou à mãe que havia encontrado um recém-nascido abandonado.

A adolescente afirmou que não teve intenção de abandonar o filho, mas que agiu por impulso, em estado de choque. Ela demonstrou arrependimento durante o depoimento.

O bebê foi socorrido imediatamente, está hospitalizado e fora de perigo, recebendo cuidados médicos.

O caso segue sob investigação. A Polícia Civil está ouvindo testemunhas e realizando os procedimentos legais para o completo esclarecimento dos fatos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!