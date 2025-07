Polícia elucida roubo de motorista de aplicativo e prende dois suspeitos

Divulgação Polícia Civil

A Delegacia de Polícia Civil de Naviraí esclareceu um grave crime de roubo ocorrido no mês de junho no município. Após investigação da 1ª Delegacia de Polícia, dois jovens de 18 e 19 anos, conhecidos pelos apelidos de “Capetinha” e “Magrinho”, foram identificados como autores do crime.

O caso aconteceu na noite de 16 de junho, por volta das 22h50, quando um motorista de aplicativo foi chamado para uma corrida no bairro Porto Belo.