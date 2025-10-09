Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 23:20

Polícia

Polícia encontra armas e munições em fazenda de Nova Andradina

Mandado de busca foi cumprido em investigação sobre violência doméstica

Redação

Publicado em 09/10/2025 às 21:00

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia / PCMS

A DAM (de Atendimento à Mulher) de Nova Andradina cumpriu, na tarde desta quinta-feira (9), um mandado de busca e apreensão domiciliar em uma fazenda na zona rural do município. A ação ocorreu no contexto de uma investigação por violência doméstica, após surgirem indícios de que o investigado mantinha armas de fogo de forma irregular.

Durante as buscas, os policiais localizaram três armas de fogo: uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre 28 e uma espingarda de ar comprimido calibre 5.5. Também foram apreendidas diversas munições, de calibres 12, 28, 36 e .38, algumas intactas e outras deflagradas. O armamento e as munições estavam espalhados por diferentes cômodos da residência, junto a documentos pessoais.

O suspeito não estava no local no momento da diligência. Um funcionário da propriedade acompanhou a ação policial.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher, que dará prosseguimento ao inquérito e às medidas legais cabíveis.

