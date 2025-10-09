Polícia encontra armas e munições em fazenda de Nova Andradina

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia / PCMS

Durante as buscas, os policiais localizaram três armas de fogo: uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre 28 e uma espingarda de ar comprimido calibre 5.5. Também foram apreendidas diversas munições, de calibres 12, 28, 36 e .38, algumas intactas e outras deflagradas. O armamento e as munições estavam espalhados por diferentes cômodos da residência, junto a documentos pessoais.

A DAM (de Atendimento à Mulher) de Nova Andradina cumpriu, na tarde desta quinta-feira (9), um mandado de busca e apreensão domiciliar em uma fazenda na zona rural do município. A ação ocorreu no contexto de uma investigação por violência doméstica, após surgirem indícios de que o investigado mantinha armas de fogo de forma irregular.

O suspeito não estava no local no momento da diligência. Um funcionário da propriedade acompanhou a ação policial.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher, que dará prosseguimento ao inquérito e às medidas legais cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!