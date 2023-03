Polícia encontra corpo de estudante desaparecido em Campo Grande

Polícia no local onde corpo / Foto: Campo Grande News

O corpo do estudante de mestrado Danilo Cezar de Jesus, de 29 anos, foi encontrado em um terreno baldio na Rua Marechal Rondon, no bairro Amambaí, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (8). A vítima havia desaparecido no último domingo (5).

Segundo a DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios), um homem de 27 anos foi preso em flagrante e confessou o assassinato após a saída de um bar no Centro da capital.

Durante a investigação, o corpo foi encontrado. O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver.

"Maiores detalhes sobre as circunstâncias do crime são objeto de apuração e devem ser trazidos no Inquérito Policial, que tem o prazo de 10 dias para ser finalizado. Ninguém é considerado culpado até trânsito em julgado de sentença condenatória", pontuou a Polícia Civil.

Ainda segundo a polícia, a localização do suspeito foi identificada por câmeras de segurança da região central, pois após um percurso, Danilo já não estava mais com o suspeito, que seria conhecido na região e morador em situação de rua.