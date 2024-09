Polícia esclarece furto em obra de hospital de Aquidauana

Divulgação

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana elucidou um furto ocorrido na obra do Centro Cirúrgico do hospital público da cidade, entre os dias 10 e 12 de setembro, e recuperou os objetos furtados. A ação da Polícia Civil resultou na prisão do autor do crime e na identificação do receptador.

De acordo com informações divulgadas pela polícia, fios elétricos de cobre e uma extensão de energia foram furtados do local. Após a denúncia, os agentes iniciaram diligências para localizar os responsáveis e recuperar os materiais.

Na manhã desta sexta-feira, 13, a equipe localizou o principal suspeito, de 66 anos, em sua residência.

Durante uma conversa preliminar, o homem confessou o crime. Os policiais encontraram pedaços dos fios escondidos em um vaso de plantas no quintal da casa, além de sinais de queima de material elétrico.

Ao ser questionado sobre o destino do restante dos fios, o idoso informou que havia vendido parte do material a um comprador de recicláveis, indicando a localização do receptador.

Com base nessa informação, a equipe de investigação se deslocou até o município de Anastácio, onde encontrou o comprador, de 45 anos. Ele admitiu ter comprado parte dos fios furtados por R$12,00 e entregou aos policiais dois sacos plásticos contendo fios de cobre queimados.

Ambos os envolvidos foram levados à 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.