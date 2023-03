Polícia faz operação contra violência doméstica no Dia da Mulher

Divulgação Policia Civil

A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) bateu cedo na casa de autores de violência doméstica para cumprir mandados de prisão em aberto por meio da Operação Bellatrix, na manhã desta quarta-feira (8), em Campo Grande.

A ação policial é referente ao mês da mulher e principalmente hoje em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Segundo informações, a ação desta quarta conta com a presença e efetividade de mais 20 policiais lotados na Deam.

O início do cumprimento dos mandados começou ainda pela madrugada e permanecem em diligências e em monitoramento para a conclusão da operação.

Foram realizadas algumas prisões durante a madrugada, mas o balanço deverá ser divulgado após a conclusão dos mandados, no final da manhã. Uma coletiva deve relatar o resumo da operação de hoje.

Elaine Benicasa, titular da Deam, ressalta o compromisso na elucidação e prisão dos autores de violência doméstica e relembra que no ano passado, as delegacias das mulheres obtiveram 100% na resolutividade e prisão dos autores de feminicídios em Mato Grosso do Sul.

"Bellatrix é a terceira estrela mais brilhante da constelação de Orion e a 27ª mais brilhante do céu noturno. O nome Bellatrix vem do latim e significa guerreira", segundo explicado pela Polícia Civil o nome da operação.