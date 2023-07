Polícia fecha entreposto de maconha em Dourados e quatro pessoas são presas

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam 340 quilos de maconha, uma arma de fogo durante ação de combate ao tráfico nesta sexta-feira (21). Durante a diligência quatro pessoas foram presas.

De acordo com Informações do órgão, os policiais faziam patrulhamento no bairro Canaã I, quando receberam a informação que em uma casa teria quatro pessoas consumindo droga.

Em diligência foi localizada a residência e no local apreendido diversos tabletes de maconha e uma espingarda.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 700 mil, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.