Polícia fecha festa clandestina regada drogas em Nova Alvorada do Sul

Divulgação

A Polícia Civil fechou uma festa clandestina regada a álcool e drogas em Nova Alvorada do Sul.



Conforme o boletim de ocorrência, na madrugada deste domingo, (03), a Polícia Civil realizou uma operação em conjunto com o Conselho Tutelar, com o objetivo de fiscalizar uma festa clandestina que estava ocorrendo sem alvará da Prefeitura, Corpo de Bombeiro e vigilância sanitária.



O casal organizador era investigado por promover festas clandestinas, com a presença de menores de idade, bebidas alcoólicas e drogas que eles comercializavam no recinto. Diante do exposto, os policiais civis foram ao local e imediatamente constataram a presença de cerca de 30 adolescentes, alguns apresentando sinais de embriaguez.



Durante as buscas, foram encontradas 34 trouxinhas de cocaína na área do caixa do estabelecimento confirmando as investigações prévias de que o casal que organizava a festa traficava entorpecentes no local. Além disso, foi realizada a prisão em flagrante de mais três indivíduos, que estavam em posse de entorpecentes fracionados para venda.



Ao todo, a ação teve êxito em apreender 38g de cocaína fracionadas em 68 trouxinhas; 70 gramas de maconha, bebidas alcoólicas (Vodka, cerveja, Whisky), energéticos e 2 sons.



Na Delegacia de Nova Alvorada foi lavrado um auto de prisão em flagrante em desfavor dos quatro conduzidos, uma mulher de 27 anos, identificada como organizadora da festa, além de três homens de 19, 24 , 21 anos. Um outro homem, de 22 anos e que seria companheiro da organizadora do evento saiu antes do local da ação e não foi encontrado.



Os adolescentes que estavam no local foram encaminhados ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis.