Polícia Federal atua contra a destruição de provas em Ponta Porã

A Polícia Federal deflagra, na manhã desta quinta-feira, 10, a segunda fase da Operação Iporã, com vistas a desestabilizar organização criminosa especializada no tráfico de drogas, lavagem de capitais, fraude processual entre outros.

Após o cumprimento da primeira fase da operação, membros da organização criminosa adotaram medidas para embaraçar as investigações, como a destruição de provas. Esta fase da operação consiste no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, expedidos pelo poder judiciário local, com o objetivo de neutralizar as citadas condutas.

A primeira fase foi deflagrada em 31 de julho passado, por meio da qual foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo 11 na cidade de Ponta Porã e um no Estado de São Paulo, duas prisões em flagrante e uma prisão de foragido da justiça, além da apreensão de armas, munições e bloqueio de bens e imóveis.