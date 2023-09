Polícia Federal combate contrabando de combustível em Corumbá

Divulgação

A Polícia Federal deflagrou a operação Challenge para combater o contrabando de combustível na região noroeste do estado de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira, 4.

Foram presos à Delegacia de Polícia Federal em Corumbá/MS um brasileiro e dois estrangeiros, estes em flagrante.

Conforme a PF, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na cidade de Corumbá/MS e realizaram flagrante de contrabando, no momento em que ocorria o abastecimento de um caminhão com combustível inserido ilegalmente no país.

Resultaram da ação a apreensão de grande quantidade de combustível, documentos e celulares.

O nome da operação faz alusão ao grande desafio que tem sido para a polícia desarticular a organização criminosa por trás dos recorrentes crimes lavagem de dinheiro, contrabando e tráfico de drogas.