Polícia Federal combate fraude na emissão de título de eleitor em Dourados

Viatura da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 5, a operação Voto Legal, com objetivo de combater fraude na emissão de título de eleitor na 43ª zona Eleitoral na cidade de Dourados.

As investigações partiram da constatação pela Justiça Eleitoral de títulos eleitorais duplicados obtidos com indício de fraude. Com o aprofundamento das investigações ficou evidenciada a utilização de documentos falsos na emissão dos documentos eleitorais, delito previsto no Código Eleitoral. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Eleitoral da 43ª Zona Eleitoral de Dourados/MS.

Os principais crimes investigados relativos à presente operação é de inscrever-se fraudulentamente, com pena de até cinco de reclusão, e falsificação e uso de documentos públicos, estes previstos no Código Penal, com penas de reclusão de dois a seis anos de prisão. Somadas as penas desses crimes chegam a mais de dez anos de prisão.