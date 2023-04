Polícia Federal deflagra Operação Policial contra Lavagem de Capitais em Mato Grosso do Sul

Divulgação

A Polícia Federal deflagrou a Operação Amerímnia no combate à Lavagem de Capitais. A operação teve início na manhã de hoje, 11 de abril.

Esta Operação Policial é uma decorrência das investigações que culminaram com a realização da Operação Nepsis, de 2018, a qual descortinou estruturado esquema de contrabando de cigarros por praticamente todo Estado de Mato Grosso do Sul.

A Operação Amerímnia foca nos gerentes financeiros da organização criminosas, que embora já tenham sido condenados pelos crimes de contrabando, organização criminosa, corrupção, entre outros, continuam praticando sistematicamente o crime de lavagem de capitais, por meio de empresas de transporte, postos de gasolina e conveniências, mediante a utilização de familiares e terceiros como “laranjas”.

Ao todo, estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão nas cidades de Eldorado, Juti e Dourados, além do sequestro de 6 imóveis, 22 veículos, 15 contas bancárias e suspensão das atividades de 4 pessoas jurídicas.

O nome da operação (Amerímnia) deriva do grego e significa não-preocupação, despreocupação, tranqüilidade, em alusão ao fato de os investigados, despreocupadamente com a repressão, continuarem com suas atividades ilícitas.

Durante as buscas foi ainda realizado uma prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo.