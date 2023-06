Polícia Federal prende articulador de esquema de fretes para o tráfico de Drogas

A Polícia Federal realizou na tarde de 31 de maio a Operação “Rota do Crime” contra o tráfico de drogas, com o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.



O homem preso é o articulador de esquema criminoso que contratava fretes por meio de um de serviço terceirizado com a finalidade de traficar drogas para outros estados.

O modus operandi do criminoso consistia basicamente em se passar por outra pessoa, funcionário de empresa de embalagens sediada em Dourados, usando nome falso, forjava notas fiscais, adquiria celulares e gerenciava a associação criminosa para o tráfico.

Durante a ação policial, o criminoso tentou quebrar seu aparelho celular com as mãos, não logrando êxito, devido a imediata intervenção dos policiais.

As investigações originaram-se após flagrante ocorrido em maio de 2022, no qual ocorreu a apreensão de 1.146,25 kg de “maconha” num caminhão fretado com destino ao interior de São Paulo.