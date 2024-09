Polícia Federal prende em MS envolvidos com pornografia infantil

Divulgação

Nesta quarta-feira (25), a Polícia Federal deflagrou a Operação Terabyte, uma ação de grande escala que visa identificar e prender criminosos em todo o Brasil envolvidos no armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil. Mato Grosso do Sul está entre os estados-alvo da operação, que mobilizou mais de 750 policiais em diversas unidades da federação.

Conforme divulgado pela PF, a operação, realizada em parceria com as Polícias Civis de diferentes estados, cumpre simultaneamente 141 mandados de busca e apreensão em todas as regiões do país. Embora o número de prisões ainda não tenha sido divulgado, a operação continua em andamento, e mais detalhes são esperados ao longo dos próximos dias.

O número de presos em MS ainda não foi revelado pela PF

Cooperação internacional e nacional

A Operação Terabyte é coordenada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da Polícia Federal e conta com o apoio da Agência de Investigação Interna (Homeland Security Investigations – HSI), da Embaixada dos Estados Unidos. Essa cooperação internacional fortalece a troca de informações e o combate a crimes que ultrapassam fronteiras, envolvendo grande quantidade de dados cibernéticos.

Nome da operação

O nome "Terabyte" faz alusão à unidade de armazenamento de dados equivalente a 1.000 gigabytes, simbolizando a quantidade de material ilícito que os investigados armazenam e compartilham. A operação visa criminosos que detêm grandes volumes de conteúdo relacionado ao abuso sexual infantil, utilizando a internet para disseminar esses materiais.