Polícia Federal prende mulher por tráfico de drogas no aeroporto de Campo Grande

Divulgação

A Polícia Federal prendeu, na tarde deste sábado, 27/01,uma mulher em flagrante de tráfico de drogas no aeroporto de Campo Grande.



A mulher tinha como destino a cidade de São Luiz/MA e portava, preso ao seu corpo, 3,6 kg de cocaína.



As penalidades para o tráfico de drogas no Brasil são definidas pela Lei de Drogas e podem variar de acordo com diversos fatores, como o tipo e a quantidade de droga envolvida, a participação de outras pessoas, entre outros.