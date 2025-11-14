Polícia fiscaliza conveniência usada como fachada de fábrica clandestina em Terenos

No estabelecimento foram encontradas 58 garrafas de coquetel alcoólico da marca produzida na fábrica clandestina
Bebidas apreendidas na fiscalização / PCMS
A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em ação conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, fiscais da Vigilância Sanitária e do Procon Municipal, realizou na manhã desta sexta-feira (14) uma fiscalização em uma conveniência localizada na Rua dos Cientistas, no bairro Jardim Ivone, em Ponta Porã. A ação faz parte das investigações da Operação Metanol, que apura a produção e comercialização de bebidas clandestinas.
O estabelecimento foi alvo da vistoria devido à possível ligação com a fábrica clandestina de bebidas interditada no dia 6, no município de Terenos. Segundo a polícia, documentos encontrados na fábrica apontaram pedidos de venda feitos pela conveniência vistoriada, além do uso irregular do CNPJ do comércio para “esquentar” notas fiscais e rotulagens dos produtos ilegais.
Durante a fiscalização, apenas uma vendedora estava no local. Ela informou quem seria o verdadeiro proprietário da conveniência, que deverá ser localizado e intimado para prestar esclarecimentos.
No estabelecimento foram encontradas 58 garrafas de coquetel alcoólico da marca produzida clandestinamente em Terenos, todas expostas para venda.
As investigações continuam para identificar o fornecedor do álcool utilizado na produção das bebidas e os demais envolvidos na cadeia de distribuição.
