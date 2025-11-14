Acessibilidade

14 de Novembro de 2025 • 18:26

Polícia

Polícia fiscaliza conveniência usada como fachada de fábrica clandestina em Terenos

No estabelecimento foram encontradas 58 garrafas de coquetel alcoólico da marca produzida na fábrica clandestina

Redação

Publicado em 14/11/2025 às 17:24

Bebidas apreendidas na fiscalização / PCMS

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em ação conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, fiscais da Vigilância Sanitária e do Procon Municipal, realizou na manhã desta sexta-feira (14) uma fiscalização em uma conveniência localizada na Rua dos Cientistas, no bairro Jardim Ivone, em Ponta Porã. A ação faz parte das investigações da Operação Metanol, que apura a produção e comercialização de bebidas clandestinas.

O estabelecimento foi alvo da vistoria devido à possível ligação com a fábrica clandestina de bebidas interditada no dia 6, no município de Terenos. Segundo a polícia, documentos encontrados na fábrica apontaram pedidos de venda feitos pela conveniência vistoriada, além do uso irregular do CNPJ do comércio para “esquentar” notas fiscais e rotulagens dos produtos ilegais.

Durante a fiscalização, apenas uma vendedora estava no local. Ela informou quem seria o verdadeiro proprietário da conveniência, que deverá ser localizado e intimado para prestar esclarecimentos.

No estabelecimento foram encontradas 58 garrafas de coquetel alcoólico da marca produzida clandestinamente em Terenos, todas expostas para venda.

As investigações continuam para identificar o fornecedor do álcool utilizado na produção das bebidas e os demais envolvidos na cadeia de distribuição.

