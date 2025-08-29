Polícia flagra comércio com 385 kg de carne imprópria para consumo na Capital

Estabelecimento também produzia linguiça sem inspeção e em condições sanitárias irregulares
Estabelecimento foi fechado / PCMS
Na manhã desta sexta-feira, 29, uma operação conjunta entre a Polícia Civil, por meio da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), a Vigilância Sanitária Municipal e o SIM (Serviço de Inspeção Municipal) resultou na apreensão de aproximadamente 385 quilos de carne imprópria para consumo em um comércio localizado no Bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.
A ação ocorreu após o recebimento de uma denúncia sobre a venda de carne oriunda de abate clandestino. No local, os agentes encontraram grande quantidade de carnes bovinas e de frango armazenadas de forma irregular, além da produção de linguiça sem qualquer tipo de inspeção ou controle de origem, contrariando normas sanitárias e de rastreabilidade.
Segundo as equipes de fiscalização, o estabelecimento operava sem controle de produção, medidas de autocontrole ou estrutura adequada para manipulação de alimentos, em total desacordo com a Resolução nº 5 do SIM/CG/Consórcio Central MS. Um dos pontos mais graves observados foi a presença de um banheiro dentro da sala de manipulação das carnes, o que eleva o risco de contaminação cruzada e ameaça direta à saúde dos consumidores.
Diante das irregularidades, a proprietária do comércio, de 35 anos, foi presa em flagrante e responderá, em tese, pelo crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de crimes contra as relações de consumo. A pena prevista é de 2 a 5 anos de detenção, o que impossibilita o pagamento de fiança nesta fase do processo.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Homem com mandado de prisão em aberto é detido em Ladário
PM reforça efetivo em Corumbá e Ladário e registra queda nos casos de roubo
Projeto de Lei propõe reorganização dos cartórios de Corumbá e Ladário
Serviços
Evento marcou a entrega dos certificados de dispensa do serviço militar obrigatório nesta sexta-feira
Saúde
Imunização será realizada na ESF Urbano 2, das 7h às 16h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS