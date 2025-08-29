Polícia flagra comércio com 385 kg de carne imprópria para consumo na Capital

Estabelecimento foi fechado / PCMS

A ação ocorreu após o recebimento de uma denúncia sobre a venda de carne oriunda de abate clandestino. No local, os agentes encontraram grande quantidade de carnes bovinas e de frango armazenadas de forma irregular, além da produção de linguiça sem qualquer tipo de inspeção ou controle de origem, contrariando normas sanitárias e de rastreabilidade.

Na manhã desta sexta-feira, 29, uma operação conjunta entre a Polícia Civil, por meio da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), a Vigilância Sanitária Municipal e o SIM (Serviço de Inspeção Municipal) resultou na apreensão de aproximadamente 385 quilos de carne imprópria para consumo em um comércio localizado no Bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

Segundo as equipes de fiscalização, o estabelecimento operava sem controle de produção, medidas de autocontrole ou estrutura adequada para manipulação de alimentos, em total desacordo com a Resolução nº 5 do SIM/CG/Consórcio Central MS. Um dos pontos mais graves observados foi a presença de um banheiro dentro da sala de manipulação das carnes, o que eleva o risco de contaminação cruzada e ameaça direta à saúde dos consumidores.

Diante das irregularidades, a proprietária do comércio, de 35 anos, foi presa em flagrante e responderá, em tese, pelo crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de crimes contra as relações de consumo. A pena prevista é de 2 a 5 anos de detenção, o que impossibilita o pagamento de fiança nesta fase do processo.

