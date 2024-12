Polícia identifica adolescente que atropelou cachorro em Santa Rita do Pardo

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul identificou o adolescente responsável por dirigir um veículo que atropelou e arrastou um cachorro em Santa Rita do Pardo no último final de semana.

O caso, que gerou alvoroço na cidade, é tratado com seriedade pelas autoridades, que confirmaram que o jovem está sendo investigado pela prática de dois atos infracionais análogos a crimes de trânsito: embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem possuir permissão ou habilitação, gerando perigo de dano.

As investigações estão em fase final. A Polícia Civil ressalta que todas as medidas legais serão adotadas conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Conforme o delegado responsável pelo caso, Lúcio Marinho, o caso serve como alerta para a conscientização sobre segurança no trânsito e proteção aos direitos dos animais.