Polícia identifica autor de furto do disco de "bifão na chapa" em Aquidauana

O setor de investigação da 1ª DP de Aquidauana no dia 27, através do registro de ocorrência, tomou conhecimento de um furto de um disco, utilizado como chapa, avaliado em R$ 395,00, em um comércio localizado no bairro Alto de Aquidauana, fato ocorrido na tarde do dia 26.

Ontem, 29, após trabalho investigativo, a Polícia Civil conseguiu identificar o autor H.L.R.S., de 41 anos.

Ele foi localizado e intimado a comparecer na unidade policial. Em seu interrogatório o autor confessou o furto e afirmou que estava embriagado e utilizou o disco para fritar carne.

Foi instaurado o devido inquérito policial que será encaminhado para o Judiciário, a fim de que o autor seja responsabilizado por seus atos.



