Polícia identifica e localiza condutor de caminhão que atropelou vítima e fugiu

Divulgação Polícia Civil

Policiais civis da Seção de Investigações Gerais da Delegacia de Ivinhema, com apoio da PRF e DETRAN/MS, identificaram e localizaram homem de 49 anos, suspeito de atropelar uma jovem de 30 anos e fugir do local.

No dia 26 de outubro, por volta das 4h da manhã, na Avenida Brasil, em Ivinhema, um caminhão, identificado apenas como sendo da cor vermelha, passou por cima de uma jovem que seguia na mesma direção conduzindo uma motocicleta Honda BIZ. Após os fatos, o condutor do caminhão fugiu do local.

De posse dessas informações, agentes da SIG realizaram uma série de diligências, bem como análise de dados e na data de hoje, 12, o caminhão foi identificado e localizado já na cidade de Guarulhos/SP.

Após o caminhão ser localizado, os investigadores identificaram o motorista do caminhão, que já foi ouvido e confessou os fatos.

Além da moto, que ficou completamente destruída, a vítima ficou gravemente ferida, porém não corre risco de morte.

O suspeito responderá pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor e deixar de prestar socorro à vítima.