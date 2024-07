Polícia identifica e prende suspeitos de furto e receptação qualificada em Jardim

Divulgação

Na última terça-feira, 16, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, identifica e prende os responsáveis por um crime de furto e de receptação qualificada no município. Toda a ação ocorreu em menos de 24 horas após a comunicação do crime.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Delegacia de Polícia Civil iniciou trabalho investigativo, que culminou na localização e prisão em flagrante do proprietário de uma empresa de reciclagem local, sob a acusação de receptação de produtos furtados, bem como do autor do crime antecedente de furto.

A prisão ocorreu após uma investigação rápida e detalhada, que revelou que a empresa estava envolvida na compra e venda de materiais provenientes de furtos.