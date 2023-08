Polícia identifica família que furtou mais de R$ 200 mil em lojas de shoppings

Irmãs estão na lista de procuradas / Divulgação

A Derf (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos) identificou três irmãs de São Paulo, que furtaram cerca de R$ 200 mil em produtos de gripe em um shoppings de Campo Grande.

A organização criminosa possue diversas passagens policiais e condenações por furtos em lojas de Shopping no Estado de São Paulo. Elas chegaram a Campo Grande no dia 16 de junho, e ficaram hospedadas em um apartamento alugado via Airbnb, furtaram as lojas durante a estadia, deixando a Capital de ônibus no dia 17 rumo a São Paulo.

Nos dois dias, as irmãs e mais uma integrante, que até o presente momento não identificada, praticaram dois furtos em lojas do Shopping Campo Grande e do Shopping Norte Sul Plaza, gerando um prejuízo aos lojistas de R$ 211 mil.

A quadrilha subtraiu de uma rede de óculos importados, loja localizada no Shopping Campo Grande, 117 óculos de diversas marcas renomadas, causando prejuízo de R$ 176 mil. Já no dia 17, as criminosas subtraíram 21 aparelhos celulares de uma loja do Shopping Norte Sul Plaza, causando prejuízo ao proprietário no valor de R$ 35 mil.

A forma de agir do grupo criminoso pode ser sintetizada da seguinte forma: As autoras, que, em tese, residem em São Paulo capital, viajam para outros estados do país de ônibus e se hospedam por 3 ou 4 dias em apartamentos alugados via aplicativo Airbnb. Nos primeiros dias, visitam shoppings e identificam lojas que vendem produtos de alto valor e que possuem portas de fechamento por controle remoto.

Nos dias posteriores, vão até os shoppings próximo ao horário de fechamento das lojas, e aguardam em frente a elas, de modo dissimulado, até que o vendedor ou responsável acione o controle remoto de fechamento das portas. É nesse momento, que uma delas, por meio de um dispositivo eletrônico, decodifica o sinal da porta “roubando” o código.

Logo após, já com o mesmo código, abrem parcialmente a porta para que uma ou duas entrem na loja e subtraia o maior número de produtos de preços mais elevados. Por fim, a porta que ficou fechada para os seguranças não visualizarem a ação das criminosas se abre novamente e as criminosas deixam o local com as sacolas cheias dos objetos subtraídos.

“Frisa-se que para dissimularem possíveis intervenções dos seguranças dos shoppings, as criminosas usam roupas iguais e parecidas com uniformes de vendedoras de lojas de alto padrão. Já na primeira semana após os furtos, a DERF, ao assumir as investigações, identificou as irmãs e todo o trajeto realizado por elas, desde a chegada a Campo Grande, hospedagem, furtos das lojas, e, por fim, rodoviária da Capital de onde partiram para o estado de origem”, diz o comunicado da Polícia Civil.

Além da Capital, o grupo também atuou em outras cidades do Brasil, como em Marília, Paraná, Porto Alegre e Olímpia.

“Diante de tantos elementos de convicções da prática dos crimes e da autoria, a DERF representou pela prisão preventiva das irmãs”.

Agora, A DErf atua em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo e de outros estados com vistas a cumprir os mandados de prisão expedidos em desfavor das autoras, considerados foragidas desde 21 de julho. No último sábado, 28, as integrantes da mesma organização criminosa foram flagradas pelas câmeras de segurança do Shopping Palladium em Umuarama, Paraná, praticando furto à uma loja de eletrônicos com o mesmo modo de atuação, fugindo em seguida com diversos eletrônicos subtraídos.

Informações podem ser repassadas à DERF através do telefone (67) 3368-6600 ou Whatsapp (67) 99986-0295.