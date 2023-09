Polícia identifica mulheres que furtaram lojas de Aquidauana e Campo Grande

Roupas recuperadas / Divulgação

A Delegacia de Aquidauana identificou duas mulheres flagradas furtando roupas em uma loja no Centro de Aquidauana. Uma segue sempre procurada após fugir da casa, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, no dia 23 de agosto, câmeras de segurança flagraram o furto na loja da área central da cidade. Foram levadas 28 peças. Ambas foram identificadas, mas apenas uma foi presa em Aquidauana, a segunda havia fugido para a Capital.

A investigação descobriu que a envolvida tinha uma casa no bairro Aero Rancho e, com a emissão do mandado de busca e apressão, diversas peças de lojas vítimas de furto foram encontradas na residência. Entretanto, a mulher não foi localizada e teria fugido desde o crime.

"A Polícia Civil continuará a empreender diligências visando a completa responsabilização das suspeitas pelo crime cometido, assim como continuará a servir e proteger a sociedade sul-mato-grossense", informa.